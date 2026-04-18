「絶対にタイトルがほしいと思っていた」ヤングなでしこをアジア制覇に導く！ 決勝弾の佐野杏花が過去の悔しさを糧に掴んだ頂点「W杯に繋がる優勝」【U-20女子アジア杯】
U-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦。56分の佐野杏花のヘディング弾で１−０と勝利し、２大会ぶり７度目の頂点に輝いた。
決勝ゴールを挙げた佐野は試合後のフラッシュインタビューで、次のようにゲームを振り返った。
「入りから全員でタフに戦うということは監督からも言われていたので、入りの10分で絶対に失点しないことと、みんなで戦い続けることを意識して試合に入りました」
アジア王者というタイトルが自身にとってどんな意味を持つかという質問には、過去の悔しい経験が原動力だったと語る。
「自分自身、去年のU-17ワールドカップで１−５という敗戦を受けて、とても悔しい思いもしたのと、絶対にタイトルがほしいと思っていました」
そのうえで、「ワールドカップに繋がる優勝だと思います」と今大会の優勝の意義を口にした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
決勝ゴールを挙げた佐野は試合後のフラッシュインタビューで、次のようにゲームを振り返った。
「入りから全員でタフに戦うということは監督からも言われていたので、入りの10分で絶対に失点しないことと、みんなで戦い続けることを意識して試合に入りました」
アジア王者というタイトルが自身にとってどんな意味を持つかという質問には、過去の悔しい経験が原動力だったと語る。
「自分自身、去年のU-17ワールドカップで１−５という敗戦を受けて、とても悔しい思いもしたのと、絶対にタイトルがほしいと思っていました」
そのうえで、「ワールドカップに繋がる優勝だと思います」と今大会の優勝の意義を口にした。
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