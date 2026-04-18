俳優の佐藤浩市さん（65）が17日、映画『人はなぜラブレターを書くのか』（公開中）の初日舞台挨拶に登場。高熱に見舞われた際に経験した、まさかの出来事を明かしました。映画は、24年前に電車の事故で亡くなった初恋相手への手紙が奇跡を起こす物語。2000年に起きた地下鉄脱線事故の実話をもとに制作された作品で、佐藤さんは、事故で亡くなった富久信介さんの父・隆治を演じます。実は佐藤さんは、イベント前に体調を崩していた