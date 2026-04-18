U-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの決勝戦で北朝鮮と対戦している。試合のペースを握るのは北朝鮮。フィジカルやスピードに優れる難敵に対し、日本は劣勢を強いられる。 ヤングなでしこが思うように良さを発揮できない試合に、ネット上では「北朝鮮つえーな」「やっぱ強い」「フィジカルがエグい」「防戦一方やん」「全然前を向かせてもらえない」「蹴らされてる印象」といっ