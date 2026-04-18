「北朝鮮つえーな」前半のシュート数は０−10。ヤングなでしこの苦戦に「蹴らされてる印象」などネット反応【U-20女子アジア杯】
U-20日本女子代表は現地４月18日、タイで開催されているU-20女子アジアカップの決勝戦で北朝鮮と対戦している。
試合のペースを握るのは北朝鮮。フィジカルやスピードに優れる難敵に対し、日本は劣勢を強いられる。
ヤングなでしこが思うように良さを発揮できない試合に、ネット上では「北朝鮮つえーな」「やっぱ強い」「フィジカルがエグい」「防戦一方やん」「全然前を向かせてもらえない」「蹴らされてる印象」といった声があがっている。
粘り強い守備で前半は０−０で終えたが、シュート数は０−10。後半は攻勢を強めて、反撃を試みたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
試合のペースを握るのは北朝鮮。フィジカルやスピードに優れる難敵に対し、日本は劣勢を強いられる。
ヤングなでしこが思うように良さを発揮できない試合に、ネット上では「北朝鮮つえーな」「やっぱ強い」「フィジカルがエグい」「防戦一方やん」「全然前を向かせてもらえない」「蹴らされてる印象」といった声があがっている。
粘り強い守備で前半は０−０で終えたが、シュート数は０−10。後半は攻勢を強めて、反撃を試みたい。
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