◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）ヤクルト・奥川恭伸投手（２５）が１８日、巨人戦（神宮）に先発し、今季最長タイの７回を投げるも６安打３失点で降板。今季３度目の登板で同最多となる１００球の力投を見せたが、初勝利はならなかった。初回は１番・佐々木に左中間への二塁打を浴び、１死三塁とされたが、泉口を１５１キロ直球で見逃し三振。ダルベックの打球は右翼・増田が好捕して無失点で切り抜けた