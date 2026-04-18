◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１８日・神宮）

ヤクルト・奥川恭伸投手（２５）が１８日、巨人戦（神宮）に先発し、今季最長タイの７回を投げるも６安打３失点で降板。今季３度目の登板で同最多となる１００球の力投を見せたが、初勝利はならなかった。

初回は１番・佐々木に左中間への二塁打を浴び、１死三塁とされたが、泉口を１５１キロ直球で見逃し三振。ダルベックの打球は右翼・増田が好捕して無失点で切り抜けた。

だが、３回に佐々木に先制の２号ソロを浴びると、味方が同点に追いついた直後の４回は先頭・泉口に四球を与え、２死から丸にも四球。一、二塁で打席に迎えたのは７番・山瀬。６歳の頃から幼なじみで、小学４年生から星稜高（石川）３年までバッテリーを組んでいた“元相棒”に１４６キロ直球を右前に運ばれ、勝ち越し適時打を献上した。

６回にはダルベックに３試合連発となる５号ソロを被弾。今季２度目のクオリティースタート（６回以上自責３以下）を達成して試合をつくったが、最後まで主導権を握ることができず。１９年夏の甲子園で準優勝した時もバッテリーを組んでいた山瀬とプロ７年目でようやく実現した初対決は中飛、右前適時打、二飛で３打数１安打だった。