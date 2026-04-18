東京の浅草で5月に開催される浅草三社祭にあわせ、浅草ビューホテル アネックス 六区でイベントが行われます。イベントでは、秋田のお酒やジュース、それに秋田の食材を使用した祭り飯が楽しめます。 東京・浅草で、毎年5月の第3土曜日を起点とした金・土・日に行われる浅草三社祭。勇壮で華やかな神輿が町を練り歩き、3日間で約180万人の人出を数える浅草神社の祭礼です。江戸風情の残る下町浅草が1年でもっとも