米データ分析会社が紹介米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手の“異常さ”を表した一文が話題になっている。2024年には史上初の50本塁打、50盗塁を達成。昨年から投手としても復帰し、今季はここまで2勝、防御率0.50と好調だ。米データ分析会社は、そんな大谷の衝撃データを紹介した。米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」の公式Xは大谷の写真を添え、「2021年以降、MLBでショウヘイ・オオタニより多くのイニング