「現役アイドル最強ボディ」と呼ばれるほどの圧倒的存在感を放つ南みゆかさんが、週刊SPA!の人気グラビア企画から生まれた写真集シリーズ「旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜」の表紙に登場。“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、この2月に上京しアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした彼女が、「くノ一のお色気修行」をテーマに、ミニ丈の忍者風衣装でセクシーポーズを披露しました。【