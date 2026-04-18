「現役アイドル最強ボディ」と呼ばれるほどの圧倒的存在感を放つ南みゆかさんが、 週刊SPA!の人気グラビア企画から生まれた写真集シリーズ「旬撮GIRL vol.29〜推しをどう撮る？〜」の表紙に登場。“東海が生んだ奇跡”と呼ばれ、この2月に上京しアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした彼女が、「くノ一のお色気修行」をテーマに、ミニ丈の忍者風衣装でセクシーポーズを披露しました。



【写真】カットソー越しの衝撃バストトップ！南みゆかさんが「これまで以上に大胆で攻めた」2nd写真集で新境地

表紙を飾る南さんをはじめ、旬の美女6人が登場し、視聴者投票で決定したシチュエーションの中でそれぞれの魅力を表現する内容です。



くノ一（女忍者）を演じる南さんは、ミニ丈の忍者風衣装をまとい、くないを持って林の中を歩く姿や、和室を舞台にしたカットなど、緊張感と柔らかさが共存する世界観に挑戦している。畳の空間や床の間を活用した撮影では、汗だらけの衣服を脱ぎ捨てて、畳の上でしっとりとした表情でヒップが露わに。女忍者の休息を大胆に体現しました。（撮影／唐木貴央 ヘアメイク／mahiro スタイリング／田中陽子）



【南みゆかさんプロフィル】

2005 年10月10日生まれ 三重県出身 身長 164cmB90W59H92 2021年にアイドルグループ「OS☆K」のメンバーとして活動開始。2021年11月にグラビアデビューを果たすと、漫画誌・週刊誌の表紙を全国で計18回飾り、「現役アイドル最強ボディ」と称され注目を集める。2023年より活動していた選抜ユニット「O2」を 2025年11月24日に卒業し、2026年2月6日、新グループ「Sophià la Mode」の一員としてデビュー。2024年7月に発売したファースト写真集『南風』は即日重版のヒットを記録した。4月に2nd写真集「à la mode」を小学館より発売。公式 X：@sophia_miyuka 公式 Instagram：@sophia_miyuka 公式TikTok：@sophia_miyuka