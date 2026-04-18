◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人の山瀬慎之助捕手が幼なじみのヤクルト・奥川恭伸投手から一時勝ち越しの適時打を放った。「７番・捕手」で先発出場。１―１の４回２死一、二塁。カウント１―２と追い込まれながらも先発・奥川の高めの直球を振り抜いた。打球は詰まりながらも右前にポトリと落ち、二塁走者の泉口が生還した。山瀬と奥川は小学校２年生から同じチームでプレー。星稜高時代には３年