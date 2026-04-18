“だーりお”こと女優の内田理央が17日にInstagramを更新し、友人と沖縄旅行に訪れたことを報告。プールなどでリラックスした姿を写真で公開し、反響が寄せられている。【写真】内田理央、水着姿でリラックス（全5枚）前クールの橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）で、ヒロインの大親友で“マブダチ”城島麗奈を演じ、勇ましい特攻服姿などを披露し話題になっていた内田。この日は、「お友達と沖縄旅行に行っ