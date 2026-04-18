「癒されたぁああああ」内田理央、プールでリラックス中 “ご褒美旅行”を報告
“だーりお”こと女優の内田理央が17日にInstagramを更新し、友人と沖縄旅行に訪れたことを報告。プールなどでリラックスした姿を写真で公開し、反響が寄せられている。
【写真】内田理央、水着姿でリラックス（全5枚）
前クールの橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）で、ヒロインの大親友で“マブダチ”城島麗奈を演じ、勇ましい特攻服姿などを披露し話題になっていた内田。
この日は、「お友達と沖縄旅行に行ってきました」「ドラマ頑張ったご褒美旅行 笑」とつづり、プールにゆったり浸かるショットを公開。「最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁああああ」と、沖縄の自然をすっかり満喫したようで、プールでの写真のほか、砂浜に腰をかけて海の方を見つめるショットも。
「二泊三日をVLOGにしてYouTubeにあげました」「自分で編集した30分の長尺ゆるゆる動画なので お暇な時にまったーりご覧ください」と、自身のYouTubeチャンネルで動画としても公開していることを告知した。
オフを満喫するだーりおの姿に、コメント欄には「ドラマお疲れ様でした」」「りおちゃんが楽しく息抜きできて何よりだよ〜」と労をねぎらう声のほか「りおちゃん とってもいい笑顔」「プールがめっちゃ気持ちよさそうですといった声が寄せられている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」Instagram（@rio_uchida）
【写真】内田理央、水着姿でリラックス（全5枚）
前クールの橋本環奈主演ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）で、ヒロインの大親友で“マブダチ”城島麗奈を演じ、勇ましい特攻服姿などを披露し話題になっていた内田。
この日は、「お友達と沖縄旅行に行ってきました」「ドラマ頑張ったご褒美旅行 笑」とつづり、プールにゆったり浸かるショットを公開。「最高の宿と海とご飯…本当に癒されたぁああああ」と、沖縄の自然をすっかり満喫したようで、プールでの写真のほか、砂浜に腰をかけて海の方を見つめるショットも。
オフを満喫するだーりおの姿に、コメント欄には「ドラマお疲れ様でした」」「りおちゃんが楽しく息抜きできて何よりだよ〜」と労をねぎらう声のほか「りおちゃん とってもいい笑顔」「プールがめっちゃ気持ちよさそうですといった声が寄せられている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」Instagram（@rio_uchida）