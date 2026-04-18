◆パ・リーグ日本ハム５―３西武（１８日・エスコンフィールド）今季限りでの引退を表明している西武・栗山巧外野手が１８日・日本ハム戦（エスコン）で今季初出場。自身２３年連続安打となる中前安打を放った。１７日に１軍に合流し、この日出場選手登録。試合はベンチスタートとなったが、３点ビハインドの９回２死一、二塁で代打として登場した。「ドキドキもするし、やっぱ硬くもなるし、これが１軍の、ゲーム展開によっ