◆パ・リーグ 日本ハム５―３西武（１８日・エスコンフィールド）

今季限りでの引退を表明している西武・栗山巧外野手が１８日・日本ハム戦（エスコン）で今季初出場。自身２３年連続安打となる中前安打を放った。

１７日に１軍に合流し、この日出場選手登録。試合はベンチスタートとなったが、３点ビハインドの９回２死一、二塁で代打として登場した。「ドキドキもするし、やっぱ硬くもなるし、これが１軍の、ゲーム展開によってバックアップの選手はいろいろ変わっていくので。この緊張感こそがっていう。最高やなと思いながら準備してました」と久々に味わう興奮に胸を高ぶらせ、「（バットは）ずっと振ってました。１、２回とかは振ってないですけど、できるだけ、考えられるだけの最高の準備を」。万全の状態で向かった打席。柳川の直球を捉えて中前安打を放ち、球場は大歓声に包まれた。

この安打は、栗山にとって通算２１５１本目の安打で、２３年連続の安打。球団では中村剛也（２５年時点で２３年連続）に並ぶ最長タイ。４３歳シーズン以上の安打は球団では野村克也、松井稼頭央に次ぎ３人目となった。