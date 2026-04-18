◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―３中日（１８日・甲子園）中日・福永裕基内野手が負傷退場し、緊急搬送された。３回にファウルフライを追い、加速したまま三塁カメラマン席に飛び込んだ。立ち上がることができず、駆け寄った審判がすかさず担架を要請。救急車で病院に運ばれた。試合後、井上一樹監督は「出血もしている。頭の裂傷で」と説明。意識はあり、会話もできていたが「頭に関することなので。検査をして、何もないことを