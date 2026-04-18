格闘技イベント「RIZIN」は18日、「超緊急記者会見」を東京ミッドタウン日比谷・日比谷ステップ広場で実施。9月10日に京セラドームで「超RIZIN5浪速の超復活祭り」を開催することを発表した。平本蓮（27＝剛毅會）の774日ぶり復帰が発表された。会見に出席した平本は「大変、長らくお待たせしました。やっと試合が見せられるので、試合を見てほしいです」とコメントした。一緒に出席した未来といきなり舌戦を繰り広げた上