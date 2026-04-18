大相撲の春巡業が１８日、埼玉・所沢市で行われた。幕内・藤青雲（藤島）が三番稽古（同じ相手と相撲を取る）で、大関・霧島（音羽山）の指名を受けて１２番取った。藤青雲は不調だった鼻の手術を受けた影響で、春巡業を初日から休場していたが、１６日から合流。手術した鼻は現在も出血をしやすい状態だといい、三番稽古の最中にも出血。ティッシュペーパーを鼻に詰めて稽古を続けた。「術後なので、やっぱり切れやすい。今日