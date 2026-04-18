【イスタンブール共同】イラン軍事当局は18日、米軍がイランの港湾封鎖を解除しないため「ホルムズ海峡は以前の状態に戻り、厳格な管理統制下に置かれた」と主張した。国営テレビが伝えた。海峡を再封鎖する考えを示した可能性がある。