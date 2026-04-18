◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）鹿島が浦和をホームに迎えた一戦は、鹿島が１―０で勝利した。後半３６分にＤＦ濃野公人が決勝点を奪った。＊＊＊後半の戦いに絶対の自信を持つ鹿島と、終盤の失点が相次いでいた浦和。その差は如実に表れた。０―０で推移して迎えた後半３６分、鹿島はＣＫの流れから濃野公人が右足を振り抜き、今季初ゴールで勝ち点３をも