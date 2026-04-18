◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第１１節 鹿島１―０浦和（１８日・メルスタ）

鹿島が浦和をホームに迎えた一戦は、鹿島が１―０で勝利した。後半３６分にＤＦ濃野公人が決勝点を奪った。

＊ ＊ ＊

後半の戦いに絶対の自信を持つ鹿島と、終盤の失点が相次いでいた浦和。その差は如実に表れた。

０―０で推移して迎えた後半３６分、鹿島はＣＫの流れから濃野公人が右足を振り抜き、今季初ゴールで勝ち点３をもたらした。

この日は師岡柊生、林晴己、知念慶、津久井佳祐、小川諒也の５人が途中出場したが、全員がそれぞれの役割に徹し、勝利に近づくプレーを発揮した。

鬼木達監督は「途中から入った選手も、全員で敵陣でプレッシャーをかけたり、最後まで前向きなトライしてくれた。感謝です」とコメント。途中出場の選手が流れを引き寄せ、勝利に繋がる試合が続いており「自分の立場としては、すごく心強い。競争の中でサブが決まったりスタートが決まったり、プランの中でメンバー外になる選手もいる。それでも気を落とすことなくやり続けてくれることはこのチームの強み」と胸を張った。

これで６試合連続で後半にゴールが生まれており、後半に途中出場選手の力で試合のギアを上げることが“勝利の方程式”となりつつある。