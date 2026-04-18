人気スマホアプリ・ポケモンGOのプレイヤーが撮影した写真が、意外なところで活躍している。世界中のプレイヤーが知らずに蓄積した300億枚の街の画像が、高層ビルの谷間でGPSより正確に位置を割り出す配達ロボットの「目」になったのだ。遊びのデータが、先端ロボット技術を動かし始めている――。写真＝AFP／時事通信フォト2024年4月26日、ソウルのロッテワールドタワー付近に展示されたポケモンキャラクターの前でポーズをとる女