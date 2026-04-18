アイドルグループ・AKB48の小栗有以が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。【全身ショット】天使ビジュアルでランウェイを歩いた小栗有以小栗は1st SHOW内「evelyn」のステージに、オールホワイトでまとめたワンピース姿で登場。可憐なシルエットと透明感あふれるオーラで、“天使”のようなかわいらしさを放った。ランウェイでは愛きょ