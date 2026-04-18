AKB48・小栗有以、“圧倒的かわいい”天使ビジュアル 愛きょう満点ランウェイ
アイドルグループ・AKB48の小栗有以が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】天使ビジュアルでランウェイを歩いた小栗有以
小栗は1st SHOW内「evelyn」のステージに、オールホワイトでまとめたワンピース姿で登場。可憐なシルエットと透明感あふれるオーラで、“天使”のようなかわいらしさを放った。ランウェイでは愛きょうたっぷりの仕草を見せ、観客の視線を引きつけた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】天使ビジュアルでランウェイを歩いた小栗有以
小栗は1st SHOW内「evelyn」のステージに、オールホワイトでまとめたワンピース姿で登場。可憐なシルエットと透明感あふれるオーラで、“天使”のようなかわいらしさを放った。ランウェイでは愛きょうたっぷりの仕草を見せ、観客の視線を引きつけた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。