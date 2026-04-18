なにわ男子の大橋和也さん（28）が、18日よる7時から放送の日本テレビ系バラエティー番組『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！2時間スペシャル』に出演。11日の放送から引き続き、『日本全国 道の駅伝』に挑戦します。『日本全国 道の駅伝』は、道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売り上げ1位を当て、『道の駅スゴロク』を使って、出た目の数に従い次の道の駅へ進むという企画です。第8走者の大橋さんが閉店時間ギリギ