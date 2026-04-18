なにわ男子の大橋和也さん（28）が、18日よる7時から放送の日本テレビ系バラエティー番組『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！2時間スペシャル』に出演。11日の放送から引き続き、『日本全国 道の駅伝』に挑戦します。

『日本全国 道の駅伝』は、道の駅で売られている商品の中から、直近1か月の売り上げ1位を当て、『道の駅スゴロク』を使って、出た目の数に従い次の道の駅へ進むという企画です。

第8走者の大橋さんが閉店時間ギリギリに駆け込んだのは、北海道本別町の『道の駅 ステラ★ほんべつ』。店長いわくここは自称“日本一の豆の町”とのことで、豆を使った商品が数多く販売されています。名産・くり豆を使った“元気くん最中（もなか）”をさっそく試食した大橋さんは、「うま！うま！うま！甘さちょうどいい」と感激した様子を見せます。

その後も、甘納豆やポップコーンなど、気になる商品を次々に発見した大橋さん。時間がない中、焦る大橋さんが1位に選んだ商品は一体何なのでしょうか。

第9走者は『キングオブコント2025』ファイナリスト・レインボーのジャンボたかおさん（36）と池田直人さん（32）。道の駅入り口でソフトクリームの看板を見たジャンボさんは「行こう！」とすぐさま1位と予想するも、慎重派の池田さんから「まだ見られていないとこがあるから怖い」と止められます。

そんな中「遂にソフトクリームを脅かす存在が現れた！」と、気になる商品を発見。ジャンボさんが、来場客になりきってその商品を買う即興コントを展開し、そのコントがまさかの奇跡を呼ぶことになります。

第10走者にはA.B.C-Zの塚田僚一さん（39）が登場。持ち前の明るさで、どんどん来場客に声をかけてヒントを探ります。さらに、KEY TO LITの猪狩蒼弥さん（23）の『道の駅 東松島』での挑戦を見ていたという塚田さんは、ブルーインパルスがプリントされたクッキーが1位だったことを思い出し、イラスト系の商品に目を付けます。

しかし、目移りしすぎて「ブレちゃダメだ、ブレちゃダメだ、ブレちゃダメだ」と頭を抱える場面も。果たして塚田さんはどこまでスゴロクを進めることができるでしょうか。

■綾瀬はるか、道の駅企画に初参加

スタジオでは、ゲストの綾瀬はるかさん（41）、山崎育三郎さん（40）らが一緒に1位を予想。岡田紗佳さん（32）はある道の駅について、「ここに行ったことがあるんです」と実際に道の駅で見た光景から推理します。

また、別の道の駅の予想では、綾瀬さんが所ジョージさんと、ある商品について話しながらも、まったく別の商品を1位と言い出し、所さんが「えー！」とビックリする場面も。さらに、バイきんぐ・小峠英二さん（49）の予想を聞いて「やっぱり」と納得し、予想を変えるのかと思いきや変えず、所さんから「頑固だよね」とツッコまれる場面もありました。