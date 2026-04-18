2010年、行方不明の女性を捜索していた警察がニューヨーク州ロングアイランドのギルゴビーチ沿いで複数の若い女性の遺体を発見し、全米を震撼させた「ギルゴビーチ連続殺人事件」。 【写真を見る】骨と頭蓋骨が見つかったギルゴビーチ事件の現場、被告の自宅や被告の自撮り写真DNA鑑定などの証拠をもとに2023年に逮捕されたレックス・ホイアーマン被告（62）は、当初は無罪を主張していたが、4月8日、1993年から2010年に