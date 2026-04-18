ＲＩＺＩＮは１８日、東京ミッドタウン日比谷で緊急記者会見を行い、９月１０日の超ＲＩＺＩＮ５（京セラドーム大阪）で朝倉未来（３３）、平本蓮（２７）が復帰戦を行うことを発表した。対戦相手はともに未定ながら因縁の２人は会見で大げんかを繰り広げた。朝倉が「復活します」と宣言すると、「相手が・・・まだ決まってないんすか」と語ると、平本が「てか、お前、俺に負けたら引退するんじゃないのかよ。そもそも。お前、