元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が17日、自身のアメブロを更新。妻と長女が遠征で不在にする中、体調を崩した次女・桃果ちゃんの看病に奔走した、慌ただしい一日を振り返った。【映像】柳原可奈子、特別支援学校に入学した長女との新生活 「朝の挨拶から時間が空いてしまいました」と切り出した花田。この日から妻の倉実さんと長女・百華さんが遠征に出かけた矢先、次女の桃果ちゃんが再び体調を崩してしまったという。急