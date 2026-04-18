大ヒットを記録した新生DCユニバース映画『スーパーマン』の続編『Man of Tomorrow（原題）』に、『キャシアン・アンドー』で注目を集めたアドリア・アルホナが出演することが分かった。アドリアはワンダーウーマン候補として名前が挙がったこともある。【写真】恋人ジェイソン・モモアに寄り添うアドリア・アルホナVarietyによると、アドリアが演じるのは、スーパーマンの敵でありながら、彼をロマンスの対象として捉えるキャ