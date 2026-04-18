『スーパーマン』続編、マキシマ役にジェイソン・モモア恋人のアドリア・アルホナが決定
大ヒットを記録した新生DCユニバース映画『スーパーマン』の続編『Man of Tomorrow（原題）』に、『キャシアン・アンドー』で注目を集めたアドリア・アルホナが出演することが分かった。アドリアはワンダーウーマン候補として名前が挙がったこともある。
【写真】恋人ジェイソン・モモアに寄り添うアドリア・アルホナ
Varietyによると、アドリアが演じるのは、スーパーマンの敵でありながら、彼をロマンスの対象として捉えるキャラクターとして原作コミックに登場する異星の女王マキシマ。先週、エヴァ・デ・ドミニシ（『The Cleaning Lady（原題）』）、シドニー・チャンドラー（『エイリアン：アース』）、グレース・ヴァン・パタン（『テル・ミー・ライズ』）とともに最終の選考を受けて、見事勝ち取ったという。まだ契約には至っていないものの、すぐにも成立する見込みだ。
前作に続き、ジェームズ・ガンが脚本・監督を務める『Man of Tomorrow』は、スーパーマン役のデヴィッド・コレンスウェットがカムバックを果たし、前作で敵対したニコラス・ホルト演じるレックス・ルーサーと手を組んで、強敵であるブレイニアック（演：ラース・アイディンガー）に立ち向かう。ロイス・レーン役のレイチェル・ブロズナハンをはじめ、スカイラー・ギソンドやサラ・サンパイオ、イザベラ・メルセド、ネイサン・フィリオン、エディ・ガテギが再び出演する。
アドリアは昨年、新ワンダーウーマンの有力候補として話題になった。ガン監督もExtra とのインタビューで、「僕はアドリアをインスタグラムでフォローしているんだけれど、『ガンが彼女をフォローしたということは、彼女がワンダーウーマンということか』とみんなが思ったらしいんだ」「7年前に僕が作った映画に出演したんだ。それ以来友人同士で、お互いを良く知っている。フォローは最近したのではなくて、当時からしていたんだ」と経緯を説明し、「ちなみに彼女は、きっとすばらしいワンダーウーマンになる」と称賛していた。
なお彼女はこのところ、ジェイソン・モモアと交際中。長くアクアマン役を演じたジェイソンは、この後6月に公開予定のDC映画『スーパーガール』にて、アンチヒーローのロボを演じており、DCユニバースはますますにぎやかになりそうだ。
【写真】恋人ジェイソン・モモアに寄り添うアドリア・アルホナ
Varietyによると、アドリアが演じるのは、スーパーマンの敵でありながら、彼をロマンスの対象として捉えるキャラクターとして原作コミックに登場する異星の女王マキシマ。先週、エヴァ・デ・ドミニシ（『The Cleaning Lady（原題）』）、シドニー・チャンドラー（『エイリアン：アース』）、グレース・ヴァン・パタン（『テル・ミー・ライズ』）とともに最終の選考を受けて、見事勝ち取ったという。まだ契約には至っていないものの、すぐにも成立する見込みだ。
アドリアは昨年、新ワンダーウーマンの有力候補として話題になった。ガン監督もExtra とのインタビューで、「僕はアドリアをインスタグラムでフォローしているんだけれど、『ガンが彼女をフォローしたということは、彼女がワンダーウーマンということか』とみんなが思ったらしいんだ」「7年前に僕が作った映画に出演したんだ。それ以来友人同士で、お互いを良く知っている。フォローは最近したのではなくて、当時からしていたんだ」と経緯を説明し、「ちなみに彼女は、きっとすばらしいワンダーウーマンになる」と称賛していた。
なお彼女はこのところ、ジェイソン・モモアと交際中。長くアクアマン役を演じたジェイソンは、この後6月に公開予定のDC映画『スーパーガール』にて、アンチヒーローのロボを演じており、DCユニバースはますますにぎやかになりそうだ。