マスタード香るデリ風ポテトサラダ ポテトサラダといえば、野菜やハムを入れて、マヨネーズで味つけて……という定番レシピが思い浮かびますよね。 我が家でもよく作る副菜のひとつですが、正直にいうと「いつもと同じ味になってしまう」とマンネリを感じることもあります。 そんなとき出会ったのが、つくれぽ280件超えのデリ風ポテトサラダ。粒マスタードを使った、ちょっと大人な味わいが楽しめるレシピです。 電子レン