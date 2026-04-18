俳優の伊勢谷友介さん（49）が2026年4月7日、自身のインスタグラムを更新。サングラス×チェック柄セットアップのコーデショットを披露した。「モシャモシャだけど」伊勢谷さんは、「曇りで影がないから、張り付けたみたいだ」といい、道路で撮影したチェック柄のセットアップコーデやお茶目なポーズで笑顔をみせる様子など8枚の写真を投稿した。「髪の毛も起き抜けで、モシャモシャだけど」とつづっていた。インスタグラムに投稿