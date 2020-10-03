『安田章大』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
スポニチアネックス
Dtimes
二次会は一人3000円もいかないような庶民派のモツ焼き店へ
Smart FLASH
X上では「顔白すぎん？」「すごいほっそりされてて心配」などの声が
女性自身
NHKとSTARTO社は、紅白出場に向けた交渉も、水面下で進められていたそう
週刊女性PRIME
J-CASTニュース
業界内では安田章大が脱退するのではと噂が流れている、とTV局関係者
ヒゲと色付きサングラス、三つ編みという安田章大のビジュアルが話題に
髪を三つ編みのおさげに結った安田章大のスタイルが、SNSで話題に
2018年には入浴中に術後てんかんの発作に襲われ、湯舟の中で気絶したという
東スポWEB
ネットは好意的な反応が多いが、白石の相手は安田章大と思っていたとの声も
日刊ゲンダイDIGITAL
脳腫瘍の後遺症で強い光を避けるためにサングラスが欠かせなくなったという
後遺症が原因で大好きだったダイビングを諦め、海にも近寄らなくなったそう
モデルプレス
「結婚を今していいですよ、と言われたら今すぐするーという気持ち」と告白
日刊スポーツ
手術をしたことについて、メンバーへは成功直後に関係者から伝えられたそう
デイリースポーツ