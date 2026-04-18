7回にグランドスラム【MLB】Wソックス 9ー2 アスレチックス（日本時間18日・サクラメント）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。6号満塁弾を含む5打数3安打4打点の活躍を見せ、大勝に貢献した。試合後、ホワイトソックス地元放送局「CHSN」のフィールドインタビューに応じ、手応えを明かした。7回に衝撃の一打を発揮した。右腕アルバラードの98.2マイル