7回にグランドスラム

【MLB】Wソックス 9ー2 アスレチックス（日本時間18日・サクラメント）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、敵地アスレチックス戦に「2番・一塁」で先発出場。6号満塁弾を含む5打数3安打4打点の活躍を見せ、大勝に貢献した。試合後、ホワイトソックス地元放送局「CHSN」のフィールドインタビューに応じ、手応えを明かした。

7回に衝撃の一打を発揮した。右腕アルバラードの98.2マイル（約158キロ）のフォーシームを完璧に捉え、元々3Aの本拠地となっているサター・ヘルス・パークのバックスクリーンを越える特大の一発となった。飛距離は431フィート（約131.3メートル）、打球速度も114.1マイル（約183.6キロ）と痛烈だった。

村上はこの日、第2打席で左前打、第3打席で右前打をマーク。出場20試合目で初のマルチ安打を記録。豪快な一発でメジャー移籍後初の3安打とした。

試合後には地元放送局のフィールドインタビューに登場した。9得点で快勝したゲームを振り返り、「こうしてチームがしっかり四球をとったり、ヒットを打ったり、打線として活動すると、攻撃にもなるので、こういうゲームを1試合でも多くできればなと思います」と充実の様子。そして自身の満塁弾については「前回の打席で三振してしまっていたので、球の軌道はイメージできていましたし、中途半端に振ることだけはやめようと思って、しっかり思い切って振りました」と、心境を明かした。（Full-Count編集部）