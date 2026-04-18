国道6号に代わる便利ルートのJR跨線橋が拡幅！茨城県が整備を進める国道355号「石岡岩間拡幅」のうち、JR常磐線をまたぐ東成井跨線橋（石岡市）が2026年4月21日に4車線化します。 【使える道だ!?】これが4車線化する国道355号バイパスです（地図／写真）国道355号は千葉県香取市から霞ヶ浦エリアを経由して茨城県笠間市に至る南北の道路です。このうち、石岡市から笠間市までのバイパス部9.0kmについて4車線化が進められており