旅行の荷造りで意外と悩む、液体アイテムの持ち運び問題。移動中に中身が漏れるかも…という不安を手軽に解消できるのが、セリアの『持ち運び用シリコンカバー』です。キャップに被せるだけで液漏れやフタの緩みを防ぎ、詰め替え不要でそのまま持ち運べる便利さが魅力。荷造りの時短にもつながるアイデアグッズです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：持ち運び用シリコンカバー2個入り価格：￥110（税込）サイズ 商品口