きょう18日午後9時より、氷室京介の公式YouTubeチャンネルにて、ライブ映像『GREATEST ANTHOLOGY -NAKED- 2014.07.20 横浜スタジアム』をプレミア配信する。一夜限りの配信となる。【ライブ写真】東京ドーム公演でライブ活動に幕を下ろした氷室京介同映像は、2014年7月20日に神奈川・横浜スタジアムで行われたソロ25周年ツアー最終公演を収録。直前の山口・周南市文化会館公演で「次の横浜スタジアム公演をもって氷室京介を卒