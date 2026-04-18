【今夜9時】氷室京介、落雷に見舞われた“伝説”の2014年横浜スタジアム公演をYouTubeで一夜限り配信
きょう18日午後9時より、氷室京介の公式YouTubeチャンネルにて、ライブ映像『GREATEST ANTHOLOGY -NAKED- 2014.07.20 横浜スタジアム』をプレミア配信する。一夜限りの配信となる。
【ライブ写真】東京ドーム公演でライブ活動に幕を下ろした氷室京介
同映像は、2014年7月20日に神奈川・横浜スタジアムで行われたソロ25周年ツアー最終公演を収録。直前の山口・周南市文化会館公演で「次の横浜スタジアム公演をもって氷室京介を卒業する」と電撃発表して臨んだ一夜であり、前日リハーサルでの転倒による肋骨負傷を抱えながらも本編を完遂した。しかし、アンコール中に雷雨が発生し、会場隣接の避雷針への落雷により公演は中断に。観客を退避させ、約1時間後に再開した。
大半の観客が離席してもおかしくない状況にもかかわらず、再開後も会場は満席。雨に濡れながら座席に戻ったファンをゆっくりと見渡した氷室は、満身創痍の中で代表曲「ANGEL」を披露し、「もう一度だけリベンジをやらせてほしい」と言葉を残してステージを去った。
その後、1年9ヶ月を経た2016年4月から5月にかけて、大阪、名古屋、福岡、東京の4大ドームで『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』を開催し、約束を果たした。
今回のプレミア配信は、4月25日に開幕するフィルムコンサートツアー『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』の序章として位置づけられる。なお本映像は、2024年に横浜で行われたフィルムコンサート『DECADE from NAKED』で上映されたものと同一となる。
■『GREATEST ANTHOLOGY -NAKED- ＠横浜スタジアム』
配信日時：4月18日（土）午後9時から
※プレミア配信後のアーカイブ公開なし
【ライブ写真】東京ドーム公演でライブ活動に幕を下ろした氷室京介
同映像は、2014年7月20日に神奈川・横浜スタジアムで行われたソロ25周年ツアー最終公演を収録。直前の山口・周南市文化会館公演で「次の横浜スタジアム公演をもって氷室京介を卒業する」と電撃発表して臨んだ一夜であり、前日リハーサルでの転倒による肋骨負傷を抱えながらも本編を完遂した。しかし、アンコール中に雷雨が発生し、会場隣接の避雷針への落雷により公演は中断に。観客を退避させ、約1時間後に再開した。
その後、1年9ヶ月を経た2016年4月から5月にかけて、大阪、名古屋、福岡、東京の4大ドームで『KYOSUKE HIMURO LAST GIGS』を開催し、約束を果たした。
今回のプレミア配信は、4月25日に開幕するフィルムコンサートツアー『KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOUR LAST GIGS OVERRIDE』の序章として位置づけられる。なお本映像は、2024年に横浜で行われたフィルムコンサート『DECADE from NAKED』で上映されたものと同一となる。
■『GREATEST ANTHOLOGY -NAKED- ＠横浜スタジアム』
配信日時：4月18日（土）午後9時から
※プレミア配信後のアーカイブ公開なし