「ロッキーズ−ドジャース」（１７日、デンバー）ドジャースのマックス・マンシー内野手が五回に１試合２発目となる６号ソロを放った。今季２度目のマルチ本塁打だ。１点を返されて迎えた五回、甘いボールを完ぺきに捉えると打球は強烈な勢いで右翼の他界フェンスを越えていった。二回の第１打席でも菅野から一発を放っており、今季２度目のマルチ本塁打だ。マンシーは１０日のレンジャース戦でサヨナラ弾を含む１試合３本