ハーバード・ビジネス・スクールで長らく組織行動論とリーダーシップを研究したニティン・ノーリアは、アンソニー・メイヨーとの共著『In Their Time』（未邦訳）において「リーダーシップ・イン・コンテキスト」という概念を強調し、時代や社会の変化というコンテキストから切り離してリーダーシップを議論することの不毛さを訴え、経営リーダーにとって「生きている時代の文脈を読み取る知性＝コンテクスチュアル・インテリジ