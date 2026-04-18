アル・イテハドは町田に0-1で敗れたAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝が現地時間4月17日に行われ、アル・イテハド（サウジアラビア）は町田ゼルビア（日本）に0−1で敗れた。ベスト8敗退となったアル・イテハドのセルジオ・コンセイソン監督は「我々の相手は日本のチームではなく主審だった」と判定に苦言を呈した。現地メディア「Arriyadiyah」が報じている。試合は前半31分に動いた。町田は右サイドからMF林