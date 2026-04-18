アル・イテハドは町田に0-1で敗れた

AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）準々決勝が現地時間4月17日に行われ、アル・イテハド（サウジアラビア）は町田ゼルビア（日本）に0−1で敗れた。

ベスト8敗退となったアル・イテハドのセルジオ・コンセイソン監督は「我々の相手は日本のチームではなく主審だった」と判定に苦言を呈した。現地メディア「Arriyadiyah」が報じている。

試合は前半31分に動いた。町田は右サイドからMF林幸多郎がゴール前にロングスローを放り込むと、こぼれ球を拾ったFWテテ・イェンギがシュート。これがMFファビーニョに当たってコースが変わり、ゴールへ決まった。

アル・イテハドも後半に攻勢をかけて町田ゴールに迫った。後半41分にはDFダニーロ・ペレイラがゴールを決める場面もあったが、VARによりシュートの直前にハンドがあったとして得点は認められなかった。試合はそのまま0−1で終了し、町田が準決勝へコマを進めた。

アル・イテハドを率いるコンセイソン監督は判定に対して納得がいっていようだ。試合後の会見では「不公平な試合だった。最悪だったのは審判だ。明らかな誤審がいくつもあった。我々は負けるような内容ではなかった」と主審を批判した。

指揮官は中東情勢の影響によって延期となったラウンド16の試合から中2日という過密日程だったことについても言及。「我々には十分な休息の時間がなかったが、相手はこの試合が初戦だった。それでも選手たちは素晴らしいパフォーマンスで試合を支配していた」と選手たちを称えた。それでも判定に対する怒りは収まらず、「審判が試合を壊してしまった。今日の我々の相手は日本のチームではなく、試合の主審だった」と不満気だった。（FOOTBALL ZONE編集部）