タレントの新山千春（45）が18日、自身のインスタグラムを更新。愛娘とのコンサート満喫ショットを披露した。「とんでもなく楽しみだったBTSのライブに娘のもあと行ってきました」と書き出し、東京ドームをバックにした自身と長女でダンサー、もあの親子ショットをアップした。「娘が中学生の頃、ちょうどコロナで日常が止まったみたいな時期に心を支えてくれて希望をくれたのがBTSでした学校に行けない時間、1人でダン