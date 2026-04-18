気温が上がってきたので、そろそろ暑さ対策グッズを揃えたいと思っていたところ、ダイソーでとても良い商品を発見しました！帽子の中に入れるだけで、頭部をクールダウンできるパッド。28度以下で自然凍結する仕様で、冷たさが復活するのが嬉しいです！こっそり対策できるので、おしゃれの邪魔をしないのも◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クールヘッドパッド価格：￥330（税込）サイズ（約）：直径18.5cm×厚み0.5cm販