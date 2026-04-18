町田が先制ゴールを奪ったAFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は4月17日に準々決勝を行い、FC町田ゼルビアはサウジアラビアのアル・イテハドと対戦した。完全アウェーの一戦で町田が見せた”飛び道具”が「普通に脅威」など注目を集めている。個の力を存分に出して攻めてくるアル・イテハドに対して、組織的に戦った町田が先制ゴールを奪ったのは前半31分だった。右サイドからスローインが続いたなかで、MF林幸多郎がロ