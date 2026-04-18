町田が先制ゴールを奪った

AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は4月17日に準々決勝を行い、FC町田ゼルビアはサウジアラビアのアル・イテハドと対戦した。

完全アウェーの一戦で町田が見せた”飛び道具”が「普通に脅威」など注目を集めている。

個の力を存分に出して攻めてくるアル・イテハドに対して、組織的に戦った町田が先制ゴールを奪ったのは前半31分だった。右サイドからスローインが続いたなかで、MF林幸多郎がロングスローを入れる。ゴール前で競り合いとなったボールが流れたところ、FWエリキが足を出してボールをつなぐと、これをFWテテ・イェンギがシュート。ゴール前でカバーをしようとしたMFファビーニョもクリアしきれずにゴールネットを揺らした。

町田がJ1に昇格してから日本でも大きな話題となったロングスローで挙げた先制ゴールには、「結構嫌がられているね」「町田らしい」「町田らしさを出して掴み取った」「マジでロングスローが効いてる」「普通に脅威」「ここまで効くとは…」など多くのコメントが寄せられ、町田の武器が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）