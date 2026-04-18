記事ポイントCUTIE STREETの両A面3rdシングルCDは、上品でオリエンタルな世界観とユニットごとの個性が楽しめる注目作です。CUTIE盤とSTREET盤には、ファンクラブツアーで初披露された初のユニット曲がそれぞれ収録されます。発売前から配信やミュージックビデオ公開、各地のリリースイベントまで続き、追いかける楽しみが広がります。CUTIE STREETが、2026年5月27日に発売する両A面3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイス