推し活が加速する新章！ CUTIE STREET「キュートなキューたい / ナイスだね」

記事ポイント CUTIE STREETの両A面3rdシングルCDは、上品でオリエンタルな世界観とユニットごとの個性が楽しめる注目作です。CUTIE盤とSTREET盤には、ファンクラブツアーで初披露された初のユニット曲がそれぞれ収録されます。発売前から配信やミュージックビデオ公開、各地のリリースイベントまで続き、追いかける楽しみが広がります。 CUTIE STREETの両A面3rdシングルCDは、上品でオリエンタルな世界観とユニットごとの個性が楽しめる注目作です。CUTIE盤とSTREET盤には、ファンクラブツアーで初披露された初のユニット曲がそれぞれ収録されます。発売前から配信やミュージックビデオ公開、各地のリリースイベントまで続き、追いかける楽しみが広がります。

CUTIE STREETが、2026年5月27日に発売する両A面3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』のジャケットアートワークを公開します。

ぷっくりときらめくクリスタルやリボンモチーフを散りばめたビジュアルは、部屋に飾りたくなるほど華やかで、今のCUTIE STREETらしい“KAWAII”をぎゅっと閉じ込めた1枚です。

CUTIE STREET「キュートなキューたい / ナイスだね」





タイトル：CUTIE STREET 3rdシングルCD『キュートなキューたい / ナイスだね』発売日：2026年5月27日（水）初回限定盤：3,000円（税込）CUTIE盤：1,800円（税込）STREET盤：1,800円（税込）きゅーすと盤：1,800円（税込）通常盤：1,200円（税込）

メンバー全員がそろう初回限定盤や通常盤に加え、CUTIE盤とSTREET盤はユニットカット仕様になっていて、推しの新しい表情に出会えるのがうれしいポイントです。

残るきゅーすと盤のジャケットは4月24日に公開予定で、次はどんな世界観が飛び出すのか、発表を待つ時間まで楽しみに変わります。

ユニット曲





CUTIE盤には川本笑瑠さん、古澤里紗さん、梅田みゆさんによる「I Amai Me Mind」が収録され、スタンドマイクを使ったコール＆レスポンスが映える、とびきりアイドルらしい可愛さを味わえます。

STREET盤に収録される「Crush on you」は、桜庭遥花さん、板倉可奈さん、佐野愛花さん、真鍋凪咲さん、増田彩乃さんによる1曲で、エッジの効いたダンスが主役になるクールな魅力が光ります。

同じグループでありながら“かわいい”と“かっこいい”をはっきり楽しみ分けられる構成なので、1枚選ぶ楽しさも、両方そろえる楽しさも広がります。

先行公開スケジュール





4月21日（火）：ユニット曲配信リリース予定4月22日（水）：「I Amai Me Mind」ミュージックビデオ公開予定4月23日（木）：「Crush on you」ミュージックビデオ公開予定4月24日（金）：きゅーすと盤ジャケット公開予定

発売日まで待つだけではなく、数日おきに新情報が届く流れになっているので、追いかけるたびに気分が上がる春の楽しみになりそうです。

映像でユニットごとの空気感まで見られると、CDで聴く前からお気に入りの1曲を見つけたくなります。

特典とイベント





先着特典：形態別メガジャケ、デジタルサイン入りA4サイズポスター、生写真1枚など生写真：全5種からランダム1種4月18日：ららぽーと福岡4月24日：ららぽーと名古屋みなとアクルス4月26日：セブンパーク天美5月6日：グランキューブ大阪5月9日：福山ビッグローズ5月10日：博多国際展示場＆カンファレンスセンター4F5月23日、24日：ベルサール渋谷ファースト

メガジャケやメンバー別のデジタルサイン入りポスター、生写真まで用意されていて、予約する1枚に“記念”の価値を重ねられるのも魅力です。

全国各地でリリースイベントも続くため、音源を聴くだけで終わらず、実際に熱気を感じに行けるのがファンにはたまりません。

CUTIE STREETは8月に日本武道館2DAYS、5月末から6月にかけて神戸と有明で単独ライブも控えており、このシングルがその勢いをさらに加速させる1作になりそうです。

ジャケットの可愛さからユニット曲の違い、先着特典まで、手に取る理由がしっかり詰まったCUTIE STREETの3rdシングルCDの紹介でした。

よくある質問

Q. CUTIE STREETの3rdシングルCDはいつ発売されますか？

A. 発売日は2026年5月27日です。

発売前にはユニット曲の配信やミュージックビデオ公開も予定されているので、CD到着前から新しい魅力を順番に楽しめます。

Q. CUTIE盤とSTREET盤の違いは何ですか？

A. CUTIE盤には「I Amai Me Mind」、STREET盤には「Crush on you」が収録されます。

かわいさを前面に出した楽曲と、クールでエッジの効いた楽曲を聴き比べられるのが大きな違いです。

Q. 購入特典はどんな内容ですか？

A. 形態別メガジャケやデジタルサイン入りA4サイズポスター、生写真などが用意されています。

特典は先着でなくなり次第終了なので、早めの予約で選ぶ楽しさも広がります。

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